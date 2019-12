Weihnachtserinnerung: Lisl Wagner Bachers Bratapfel

"Den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Apfel. Wenn sich Lisl Wagner-Bacher, Grande Dame der österreichischen Küche, an den kulinarischen Zauber der Vorweihnachtszeit erinnert, fällt ihr vor allem der da ein: ein duftender Bratapfel, gefüllt mit Nüssen und einem Tupf Preiselbeeren. Aus ihrer Sicht die schlichte Bratapfelversion – natürlich hätte die vielfach gekrönte Köchin eine Idee für Anspruchsvollere: „Man könnte den Bratapfel auch in einer Hippenfülle servieren.“ Wunderbar, aber wir servieren hier heute jene Version, mit der man die Familie im Advent unkompliziert beglücken kann. Was keinesfalls dazu fehlen darf: die hausgemachte, mollige Vanillesauce.