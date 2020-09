Hotspot: Wild und scharf

Der kürzlich eröffnete Pop-up-Heurige „Schoaf, Wild & Ohne“ bringt ländliches Flair in den vierten Bezirk in Wien. Der Kremstaler Winzer Reinhard Winiwarter und die Festwirte Andreas Fuith und Peter Mark gastieren vorübergehend im lauschigen Anton-Benya-Park. Der Name des Heurigen ist auch Programm: Neben Heurigenklassikern reicht man „Scharfes“ wie Chili-Leberkäse, „Wildes“ wie Wildkäsekrainer und Köstliches „Ohne“ Fleisch.

Die Weine kommen von den besten Kremstaler Lagen aus dem Hause Winiwarter – neben Veltliner und Chardonnay schenkt er auch sommerliche Rosés und Sparkling Weine aus.

Bis 18. September, Mo-Fr, 16-23 Uhr, Anton-Benya-Park, Theresianumgasse 18, 1040 Wien, 0664/913 79 78, reservierung@schoaf.at

www.schoaf.at

www.facebook.com/schoaf