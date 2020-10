Henkell Freixenet baut Sekt-Marktführerschaft aus

Neben den Sektklassikern wie Kupferberg und Henkell, haben dazu ebenso die Premiummarken Mionetto Prosecco und Freixenet Cava beigetragen. Auch der Trend zu Piccolo und alkoholfreien Varianten hält an.

Dass Premium-Schaumweine immer Saison haben, hat Henkell Freixenet Austria in den ersten 32 Wochen dieses Jahres einmal mehr bewiesen: Mit einem mengenmäßigen und wertmäßigen Anteil von je 38,5 und 32,7 Prozent konnte der österreichische Marktführer seine Führungsrolle weiter vergrößern.[1] Dass die Österreicherinnen und Österreicher grundsätzlich vermehrt Sekt und Co konsumieren, spiegelt auch der Gesamtmarkt wider, der zwischen 2009 und 2019 wertmäßig um 57 Prozent gewachsen ist – bei Henkell Freixenet hat sich der Umsatz in diesem Jahrzehnt mit 97 Prozent sogar fast verdoppelt.

„Trotz der herausfordernden Situation im ersten Halbjahr 2020 können wir eine überaus positive Bilanz ziehen, vor allem im Lebensmitteleinzelhandel – nicht zuletzt, weil sich die Menschen in den eigenen vier Wänden immer mehr prickelnde Momente gönnen. Zu den Erfolgsfaktoren gehört sicherlich unsere Innovationskraft, die wir mit vielen neuen Kreationen im bisherigen Jahr untermauert haben, und auch unsere Schaumweinvielfalt“, gibt Henkell Freixenet Austria Geschäftsführer Philipp Gattermayer einen Einblick.

Innovation und Vielfalt

Mit dem Wiener Hofburg Sekt launchte Henkell Freixenet 2020 eine neue Sektmarke, die zu 100 Prozent aus Österreich kommt. Diese exklusive Kreation steht stellvertretend für die heimische Genusstradition. Speziell für Österreich präsentierte sich Kupferberg Rosé in einer Limited Summer Edition mit eleganten Rosen-Flamingos.

Mit einem Marktanteil von über 19 Prozent steht Kupferberg weiterhin an der Spitze der beliebtesten Sekte Österreichs. In den Sommermonaten konnte der Absatz von Kupferberg Rosé im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr als verdoppelt werden. Kupferberg Rosé ist somit auch der mengen- und wertmäßig beliebteste Rosé Sekt in der Alpenrepublik.

Als einziger Hersteller deckt Henkell Freixenet außerdem das gesamte Repertoire an Schaumweinen ab – von Sekt über Prosecco und Cava bis hin zu Champagner und Crémant, die allesamt in den unternehmenseigenen Kellereien in den dafür vorgesehenen Regionen kreiert werden.

Mionetto Prosecco ist hierzulande die am schnellsten wachsende Premium Prosecco Marke und konnte im Vorjahresvergleich um 46,3 Prozent zulegen. Dass auch die Cavas von Freixenet bei den österreichischen Fans sehr gut ankommen, zeigt ein erneutes Wachstum von beinahe 15 Prozent – mehr als die Hälfte aller verkauften Cavas in Österreich stammen somit aus dem Hause Freixenet.

„Besonders erfreulich ist die starke Performance von Mionetto Prosecco mit einem Plus von fast 50 Prozent. Das liegt einerseits sicherlich an dem italienischen „Dolce Vita“, das diese Marke perfekt vermittelt – und für das sie mit der regional kontrollierten und garantierten Herkunft aus Valdobbiadene authentisch steht. Andererseits kann man darin ablesen, dass das Qualitätsbewusstsein der Konsumenten weiter gestiegen ist und dadurch immer öfter zu höherpreisigen Produkten gegriffen wird,“ erklärt Gattermayer. Seit heuer zählen Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut und Mionetto Rosé Extra Dry zudem zu den ersten Schaumweinen am österreichischen Markt, die mit dem veganen Gütesiegel „V-Label“ zertifiziert sind.

Trend zu Piccolo und Alkoholfrei ungebrochen

Ebenfalls beachtenswert ist die Entwicklung im Piccolo-Segment: Während der Gesamtmarkt um 4 Prozent gewachsen ist, kann Henkell hier einen Zuwachs von stolzen 32 Prozent verbuchen und dominiert mit einem Anteil von mehr als einem Drittel klar den Piccolo-Markt. Das ist umso erfreulicher, da Henkell Freixenet zu den Piccolo-Pionieren gehört und bereits seit Mitte der 1930er Jahre Henkell Trocken in der handlichen 0,2 Liter-Flasche anbietet – so wurde auch die Wortschöpfung „Piccolo“ für kleine Sektflasche von der damaligen Sektkellerei Henkell erfunden.

„Piccolo gehört zu unserer Unternehmens-DNA, immerhin wird Henkell Trocken seit 85 Jahren in diesem praktischen Format angeboten. Schön, dass immer mehr Konsumenten wieder zum Original greifen – das darüber hinaus perfekt in die heutige Zeit passt, in der Alkohol mit Maß genossen wird“, freut sich Gattermayer.

Dem maßvollen Genuss zollt ebenso ein weiterer Trend Tribut – der Markt für alkoholfreien Schaumwein ist im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Bereich gewachsen. Henkell Freixenet ist auch in diesem Segment mit Henkell Alkoholfrei und Kupferberg Alkoholfrei bestens aufgestellt und kann sich absatzseitig in diesem Segment bereits über einen Marktanteil von 45 Prozent freuen. Auch der Geschmack kommt dabei nicht zu kurz – immerhin ist das bei 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher das Wichtigste beim Schaumwein. Auch mit einem Gläschen Schaumwein in den Tag zu starten wird immer beliebter, jede/r Fünfte genießt zum Frühstück oder Brunch gerne Sekt.[2] Henkell Freixenet hat deshalb rechtzeitig zum Herbstbeginn gemeinsam mit Hausbrot.at eine Sektfrühstück-Kampagne initiiert.

Solidarität in einer heraufordernden Zeit

Kaum eine Branche war und ist von der Coronakrise so stark betroffen wie die österreichische Gastronomie. Henkell Freixenet hat im April deshalb eine spezielle Aktion ins Leben gerufen, um seine Solidarität mit den Kunden zu zeigen: Das Gastronomievertriebsteam liefert für Lokale in ganz Österreich kostenlos Speisen aus, sämtliche Kosten werden dabei von Henkell Freixenet übernommen. „Gerade in Krisenzeiten ist es uns wichtig, unseren Partnern helfend zur Seite zu stehen und auch tatkräftig zu unterstützen – mit gelebter Solidarität lassen sich solche Ausnahmesituationen gemeinsam besser meistern“, so Gattermayer abschließend.

1 Quelle: Nielsen KW 1-32/2020 vs. VJ