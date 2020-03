Fasten: Was wirklich in der magischen Kohlsuppe steckt

Entschlacken mit der „magischen Kohlsuppe“ ist alt, aber gut. Dem Gebräu sagt man wahre Wunderdinge nach: Den Stoffwechsel soll es ankurbeln und somit helfen, „unkompliziert“ ein paar Kilos abzunehmen. Angeblich hat sich Kate Winslet seinerzeit für den Film „Titanic“ mit Kohlsuppe verschlankt. Bleibt nur noch die Frage: Was genau steckt da drin? Also googelt man das ultimative Wunderrezept und erfährt: Es ist das Weißkraut und nicht der Kohl. Aha.

Köch. Kohl. Wirsing, Kraut. Rund um das K-Wort gibt es allerlei sprachliche Missverständnisse, weil der Österreicher darunter etwas anderes versteht als der Deutsche: „Das, was unsere Nachbarn Wirsing nennen, ist bei uns der klassische Kohl. Kohl hingegen, ob Weißkohl oder Rotkohl, entspricht in Deutschland unserem Weiß- bzw. Rotkraut“, klärt Wolfgang Palme auf. Er ist Leiter der Abteilung Gartenbau an der HBLFA für Gartenbau, Schönbrunn. Außerdem ist er Gründer der City Farm Wien im Augarten. Vor mehr als zehn Jahren begann er den Kohl „genauer unter die Lupe zu nehmen“. Seitdem kommt er von seinem Forschungsgegenstand nicht mehr los: „ Kohlgemüse ist eine der spannendsten Kulturpflanzengruppen.“ Alles, was es heute an Kohl gibt, stammt von elf Wildkohl-Arten ab, die im Mittelmeerraum wuchsen: „Der Mensch hat sie domestiziert, Vielfalt entstand. Heute gibt es unendlich viele Sorten.“ Kohlsprossen, Kraut, Brokkoli, im weitesten Sinne auch Pak Choi, Asiasalat, Rettich, Radieschen, Chinakohl. Botanisch betrachtet allesamt Kreuzblütler.

Der Wirsingkohl selbst, das riesige, grüne „Happel“, den die Wiener auch als „Köch“ bezeichnen, hat ein bisschen mit Image-Problemen zu kämpfen. „Er hat diesen altmodischen Witwe-Bolte-Appeal“, konkretisiert Wolfgang Palme und zitiert aus „Max und Moritz“: Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole. Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Für ihn waren daher neue Zugänge wichtig, dabei entdeckte er etwa Palmkohl „Nero di Toscana“, ein italienischer Blattkohl, ähnlich dem angesagten Grünkohl. An dem ist übrigens besonders, dass er Kälte super verträgt: –15Grad hält Grünkohl aus, daher ist er ein tolles Wintergemüse. Seine Blätter werden nach Frosteinwirkung besonders schmackhaft, da die Umbauprozesse von Zucker in Stärke verlangsamt ablaufen. Besonders spannend findet Wolfgang Palme aber Zierkohl, den man als Accessoire aus dem Gartenbeet kennt: „Die wenigsten wissen, dass seine inneren, intensiv gefärbten Blätter einen wohlschmeckenden Salat ergeben. Die Rosetten kann man aber auch nur in der Pfanne anbraten.“ Spitzengastronomen wie etwa Heinz Reitbauer vom Restaurant Steirereck greifen gerne dazu. Aber Achtung: Zierkohl aus der Gärtnerei ist aber nicht zum Essen gedacht, weil er meist stark gespritzt ist.

Palme begeistert sich außerdem für Butterkohl, „eine Kohlkopfrarität mit zartem, gespitzten Kopf“. Ideal für Krautfleckerln, zum Beispiel. Im Supermarkt findet man all das nicht – was tun? „Wer einen Garten hat, kann seinen Kohl selbst anbauen. Aber auch immer mehr Direktvermarkter bieten ihre Ware auf Märkten an, wie etwa ‚Krautwerk‘ am Karmeliter- markt oder direkt ab Hof in Großmugl.“

