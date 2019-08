"Ekstase" in Venedig: Ein Skandalfilm kehrt zurück

Können Sie sich noch an jene Szene in "Basic Instinct" erinnern, in der Sharon Stone beim Verhör die Beine übereinanderschlägt? War das eine Aufregung! Und nicht etwa, weil Michael Douglas als Detective Nick Curran auf einmal so große Augen bekommt. Und das war 1992. Drehen Sie noch einmal sechzig Jahre zurück und Sie können sich vorstellen, wie das Kinopublikum reagierte, als erstmals eine nackte Frau auf der Leinwand auftauchte. In welcher Situation noch dazu.

"Harmloses kleines Sexstück"

Wenn schon, denn schon. Hedy Kiesler, 1914 in Wien geborene Tochter eines Bankdirektors und einer Konzertpianistin, hörte mit, wie Max Reinhardt am Nebentisch in Superlativen lobte: " Hedy Kiesler ist die schönste Frau der Welt." Wenn man noch keine 18 ist, steigt einem das natürlich zu Kopf. So sehr, dass man dann ablegt. Alles nämlich. Skrupel. Und (Textil-)Stoff.