Die Durchstarterinnen des Jahres

Pia Totschnig

Sportlerin

Schwimmen, Radfahren und Laufen gehören zu den liebsten sportlichen Beschäftigungen der Österreicher. Ist ja schön und gut. Aber auch ganz schön hart, wenn man es so angeht wie die 18-jährige Athletin aus Zirl in Tirol. Sie bewältigte die „Super Sprint“-Distanz (500 m Schwimmen, 12 km Radfahren, 3,3 km Laufen) vor zwei Jahren so rasant, dass sie zur Österreichischen Jugend-Meisterin im Triathlon gekürt wurde. Dementsprechend ging es weiter in der Karriere der jungen Sportlerin. „2017 war Bronze bei den ETU Europameisterschaft der Jugend der größte Erfolg.“ Im Vorjahr gab es für Pia Totschnig eine Doppelbelastung zu bewältigen. Einerseits war Schule, andererseits Sport. Leistung und Leidenschaft. Wäre ja gelacht, wenn Pia das nicht zusammenbrächte – mit Abstrichen.

„2018 lief durch die Matura nicht ganz optimal. Trotzdem konnte ich zum vierten Mal einen ETU Europa Cup gewinnen“, sagt sie. Und formuliert ihre nächsten Vorhaben: „Mein Ziel 2019 ist die Europameisterschaft im niederländischen Weert. Langfristig möchte ich auch in der Eliteklasse internationale Erfolge feiern und 2024 bei Olympia in Paris an der Startlinie stehen.“ Die Chancen dafür stehen gut, denn als Heeressportlerin hat sie nun die Möglichkeit, sich ganz dem Triathlonsport zu widmen. Im Moment ist das Trainingslager in Pula aufgeschlagen und Ende

Jänner geht’s für fünf Wochen nach Fuerteventura. Hasta la vista, Pia!