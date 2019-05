Billy Joel ist 70: Warum der Piano Man Wien eine Hymne schrieb

Auf der Setlist stehen alle großen Hits von Billy Man. Eh klar, er hat kaum kleine. Und Songs wie "Just the Way You Are", "Uptown Girl", " Vienna" und "We Didn't Start the Fire" tragen seit jeher kein Ablaufdatum.

Billy Joel kommt das sehr entgegen. "Ich habe seit 1993 kein neues Album gemacht", lässt er im Rolling Stone fallen. Geschadet hat's ihm kaum. Wegen seiner insgesamt vier Ehen - unter anderem von 1985 bis 1994 mit Supermodel Christie Brinkley - war er in New York ohnehin regelmäßiger Bestandteil des "Talk of Town" und der Yellowpress.