Das sagen die Sterne: Blick auf die nächsten 30 Tage

Wow – in den nächsten Tagen geht’s ja richtig los, und das gilt für alle Sternzeichen!

Angetrieben durch das Mars-Pluto-Trigon starten wir bis Ende September mit äußerst viel Engagement in die neue Zeitqualität. Drosseln Sie das Tempo, wenn Sie sich dabei ertappen, dass Ihr Tun zu zwanghaft wird. Jeglicher Druck ist derzeit kontraproduktiv! In der letzten Septemberwoche können Sie ausgesprochen exakt und genau an Ihre Aufgaben herangehen und Perfektion leben. „Ich will es jetzt ganz genau wissen!“ prägt dabei die Zeitqualität. In dieser Zeil will man den Dingen auf den Grund gehen – „Sesam öffne dich“! Sie können gespannt sein, was Sie in dieser Zeit entdecken oder vielleicht sogar aufdecken werden. Doch agieren Sie in dieser Phase nicht zu rücksichtslos, denn damit könnten Sie Türen zuschlagen, die dann länger nicht mehr aufgehen.