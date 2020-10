Der neue KURIER-freizeit-"Tafelspitz" 2020

Der freizeit-"Tafelspitz“ kürt wieder die besten Wirtshäuser Österreichs: Rund 300 Lokale finden sich im rundum erneuerten Guide – gegliedert in Bundesländer, mit Top-Ten-Listen samt Bewertungen und wertvollen Serviceinformationen. Im 20. Jubiläumsjahr finden sich außerdem weitere Neuheiten: So schreibt renommierte Gastro-Autoren über die Besonderheiten der Kulinarik und des Weins in den Regionen, ein eigenes Kapitel widmet sich dem Thema Bier samt Verkostnotizen und es finden sich Rezepte über in den Bundesländern typischen Gerichte.

Damit bietet der neue (auch optisch rundum redesignte) freizeit-"Tafelspitz" nicht nur Inspiration für den nächsten Wirtshausbesuch (natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen) sondern auch jede Menge Mehrwert für das Kochen zu Hause. Der Guide ist ab 12. November in Trafiken und im Zeitschriftenhandel erhältlich. Sie können den freizeit-"Tafelspitz" zudem direkt beim KURIER-Club bestellen unter https://vorteilswelt.kurier.at zum Preis von 5,50 Euro.