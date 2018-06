Das himmlische Kind

Über das zarte Pflänzchen unserer Liebe kippte der Olaf einen Kanister Danchlor. Wir saßen damals im Juni vor siebzehn Jahren in der Abendsonne am Donaukanal, mein Kopf lehnte an seiner Schulter. „Weißt Du“, sagte er und streichelte sanft meinen Arm, „ich bin nicht der Typ, der unbedingt heiraten und eine Familie gründen muss.“ „Ach, nein?“, fragte ich und setzte mich ruckartig auf. Das Pflänzchen, aus dem große Liebe hätte werden können, sackte augenblicklich in sich zusammen und alle Farbe wich aus ihm.

Kühler Wind

In dem Moment ging die Sonne unter und es blies ein kühler Wind von Norden her. „Baba!“, sagte ich, stand auf und ging. Dem Olaf war das nicht geheuer. Er brauchte fünf Tage, um es sich anders zu überlegen. „Also, eigentlich“, sagte er, nachdem er mich mit einem Strauß Rosen vor dem Büro abgepasst hatte, „kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir Kinder zu bekommen.“ Mühsam richtete sich das malträtierte Pflänzchen unserer Liebe wieder auf. Ich ließ den Olaf noch ein bisschen zappeln und nahm ihn dann beim Wort. Zwei Jahre nach unserer Hochzeit hatten wir es mit einer Tochter und einem Mops zu einer richtigen Familie gebracht. Ich wollte eine junge Mutter sein und keine, die im gleichen Jahr in Pension geht, in dem ihr Kind maturiert.

Als mich meine Freundin, mit der ich während des Studiums um die Häuser gezogen war, kurz nach der Geburt mit einem strampelnden Bündel auf dem Arm in unserem spießigen Bungalow in der Vorstadt besuchte, kamen ihr vor Mitleid die Tränen. Was war nur aus mir geworden? Eine Mutter. Mit schlaffem Bauch zwar und zehn Kilo zuviel – aber ich war eine Mutter. Meine Freundin wollte das Bündel nicht einmal probeweise halten und machte sich rasch wieder aus dem Staub.