BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

SONGWRITER/POP

US

EMPRESS OF

Die Kaiserin heißt Lorely Rodriguez, kommt aus L.A., lebt in N.Y. und hasst es dort. Vor allem wegen der Ratten. Auch der zweibeinigen: „Als Frau kannst du keine Straße lang gehen, ohne dass dir irgendein Creep etwas hinterherruft!“ Dafür hat sie dort eine fantastische Debüt-CD aufgenommen. „In Dreams“ ist eine teils spanisch gesungene, entzückende Ballade, „Love For Me“ der beste Song des Herbstes, „When I’m With Him“ bringt leichtes Discofeeling in ihren nachdenklichen Songwriter-Pop. (XL)