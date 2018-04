Aufregend schön: die Celebrity-Fotos von Vincent Peters

Ein Mann und seine Mission: die Schönheit.

Sie zu zeigen, glaubt man, kann doch keine große Sache sein, wenn einem Stars und Models vom Format und der Gestalt einer Charlize Theron oder einer Milla Jovovich vor der Linse herumtanzen. Na, ganz so schaut es auch wieder nicht aus. Das Wichtigste, was ein Celebrity-Fotograf wie Vincent Peters braucht, ist nämlich Zeit. Besser gesagt, nicht unbedingt er benötigt diese – sondern die Stars und Models.

Denn je prominenter, desto gefüllter der Terminkalender. Anders formuliert: Je schöner, desto stressiger das Leben. Aber auch: desto zickiger.



Vincent Peters kann, wenn schon keine Arie, so zumindest ein Lied davon singen. Wir schreiben das Jahr 2008. Nach wochenlangen Verhandlungen und ausführlichen Telefonaten hatte der Schwarzweiß-Experte aus Bremen Hollywood-Star Charlize Theron endlich so weit, dass sie für ihn posieren wollte. Ein paar Jahre zuvor war die südafrikanische Schauspielerin für ihre Darstellung einer Serienmörderin in „Monster“ mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Der Auftakt zu einer beispiellosen Karriere: 2007 war Theron vom Magazin „Esquire“ zur „Sexiest Woman Alive“ gekürt worden, 2008 sogar zur UN-Friedensbotschafterin. Das Shooting war also megawichtig, mehr noch für den Fotografen als für den Star, versteht sich. Ein New Yorker U-Bahnhof war gemietet und für die Zeit der Fotoaufnahmen gesperrt. Der Kosten wegen jedoch nicht in Manhattan, sondern im gleich angrenzenden Bezirk Brooklyn. Alle waren ready. Alle bis auf Miss Theron. „Charlize geht grundsätzlich nicht nach Brooklyn“, flötete ihr Assistent einem völlig überraschten Vincent Peters aufs Handy. Der war eben erst auf dem John-F.-Kennedy-Airport in New York gelandet und hätte nie damit gerechnet, dass in letzter Sekunde alles über den Haufen geworfen werden sollte.