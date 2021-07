Auf den Leib geschneidert

"Wir sind seit 2006 in Wien dabei", sagt Florian Jonak, Inhaber der Giorgio-Armani-Boutique in Wien. Zwei Mal pro Jahr können Kunden hier bei den made-to-measure-Tagen in Wien Frühjahr/Sommer- und Herbst/Winter-Anzüge machen lassen. Ein Anzugexperte aus Mailand steht in der Boutique am Kohlmarkt mit dem Maßband in der Hand bereit, um abzumessen und zu beraten. Auch aktuelle Designs für die Männer-Haute-Couture werden gezeigt. Dann gehen die Daten an die Schneiderei von Giorgio Armani in Mailand, wo der Anzug genäht wird. Dauer etwa sechs Wochen. Sollten noch Änderungen nach einer letzten Anprobe in Wien nötig sein, wird das vom AtelierJonak erledigt.