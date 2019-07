3.480 Kilometer ab Brüssel: dem Baron auf der Spur

Blöd gefahren. Lance Armstrong, der US-amerikanische Radfahrer aus Texas, hat sich sieben Mal erfolgreich durch die Tour de France gekämpft. Er hat das härteste Radrennen der Welt zwischen 1999 und 2005 sieben Mal gewonnen. Der Kurzzeit-Lover der Rocksängerin Sheryl Crow wurde jedoch nachträglich auch ebenso oft disqualifiziert. Stichwort „Heavy Doping“.

So gesehen gilt Édouard Louis Joseph Baron Merckx als größter Rennfahrer der Radsportgeschichte. Als Eddy Merckx triumphierte der Belgier in den Jahren 1969 bis 1974 fünf Mal bei der Tour de France.

Der Kannibale kommt

Als Hommage an die fast übermenschliche Leistung des „Kannibalen“ wurde der Auftakt der heurigen Tour, die insgesamt 106. Auflage, nach Brüssel verlegt. Am Samstag begeben sich dort 176 Fahrer aus 22 Teams an den Start. Sie alle versichern, sauber zu bleiben. Na, was sonst?