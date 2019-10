25 Jahre "Roten Nasen": Die große Kunst, ein Clown zu sein

Lachen fürs Leben

Lachen ist für den Menschen essenziell: Es lockert Gedankenmuster, verändert die Sicht der Dinge. Belastende Situationen verlieren für den Moment ihr Gewicht. Ein ehrliches Lachen löscht den Monitor potenzieller Probleme und hinterlässt ein Gefühl der Stärke. „Wer nicht lachen kann, ist nicht lebensfähig“, zitiert Seeligers Kollegin Monica Culen den Psychologen Sigmund Freud. Und sie sagt: „Das Leichte hat gerade im Schweren eine Existenzberechtigung.“ Der Clown in seinem naiven, unschuldigen Universum mit seinen Sehnsüchten, den geheimen Wünschen und Boshaftigkeiten spiegelt uns auf skurrile, lustige Weise wider. Er zeigt, dass auch die weniger schönen Seiten an uns, die wir im Normalfall zu verstecken versuchen, menschlich sind. Und dass es in Ordnung ist, zu scheitern. Oder sich zu blamieren.

Hotelgast also, oder Künstlerin? Die Pfingstrose, die an der Theke in ihrer Handtasche kramt, spürt den Blick ihres Gegenübers und der Sekundenbruchteil an Verunsicherung, den sie dort wahrnimmt, reicht ihr für den großen Auftritt: Zweifel sind der fruchtbare Nährboden, auf dem ein Clown am liebsten spielt. Weil er im Zweifel seinem Gegenüber charmant den Spiegel vorhalten kann, um ihn über die eigene Eitelkeit, die Unsicherheit und Oberflächlichkeit Lachen zu lassen.