Geld lieben, Geld haben: Wie Frauen die Finanzbranche aufmischen

Nach der überwältigenden Resonanz auf das erste KURIER Female Empowerment Event im Jänner gingen wir in die nächste Runde. Am Montag lud der KURIER in Kooperation mit der Vienna Insurance Group (VIG) wieder ins Hoxton Hotel zum zweiten Netzwerk-Abend der Reihe ein – diesmal mit dem Fokus auf Finanzen unter dem Motto „Geld lieben, Geld haben“.

Die einleitende Keynote hielt die deutsche Volkswirtin und Bestsellerautorin Christiane von Hardenberg. Anschließend teilten die Expertinnen Karin Kafesie (VIG), Unternehmerin und Pfandleiherin Karin Meier-Martetschläger und Investorella Larissa Kravitz wertvolle Einblicke.