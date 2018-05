Wien: Große Fortschritte bei künstlichen Körperteilen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus,

auch AKH genannt, sind riesengroße Fortschritte

bei der Funktion von Prothesen gelungen.

Menschen, denen ein Körperteil

durch eine Prothese ersetzt wurde,

können diese mit ihrem Gehirn steuern.

Eine Prothese ist ein künstlicher Körperteil,

wie zum Beispiel ein Arm.

In der „bionischen Rekunstruktion“ werden Biologie

und Technik miteinander verbunden.

Bionische Prothesen können

ein fehlendes Körperteil funktionierend ersetzen.

Das ist ein großer Fortschritt.

Vor Kurzem verlor ein 52-jähriger Mann

aus dem Burgenland seinen linken Arm,

nachdem er von einem Lastwagen überfahren wurde.

Bei einer Operation wurde ihm im Wiener AKH

wurde ihm eine neue Armprothese

in den Armstumpf einoperiert.

Er bekam auch ein Implantat in den Knochen einoperiert

und seine Nerven wurden verlagert.

Dadurch kann er die Armprothese

wie einen echten Arm vom Gehirn aus steuern.

Wiener Allgemeines Krankenhaus weltweit am besten

Im Bereich „bionische Technologie“

ist das Wiener AKH weltweit am neuesten Stand.

Das Wiener AKH und die MedUni Wien sind weltweit

bei der „bionischen Rekonstruktion“

nach Unfällen am erfolgreichsten.

Durch die Fortschritte in diesen Bereichen können Menschen,

die auf eine oder mehrere Prothesen angewiesen sind,

diese auch drehen, abwinkeln und damit zugreifen.

Es werden bereits Tests durchgeführt,

die es ermöglichen, mit der Prothese zu fühlen.

Das hat zur Folge, dass viele Patienten

ihre Prothese nicht mehr als solche empfinden.

Sie wird ein Teil von ihrem Körper,

das ist eine große Veränderung, sagt ein Experte.

Ehemaliger Patient wird Sportler

Patrick Mayrhofer hatte einen Arbeitsunfall

und trägt eine Armprothese.

Seine Lebensqualität hat sich

nach der Operation deutlich verbessert.

Er ist ein erfolgreicher Sportler geworden.

Bei den Paralympics 2018 in PyeongChang

hat er in einer Snowboard-Disziplin

die Silbermedaille gewonnen.

Professor Aszmann arbeitet in der klinischen Abteilung

für plastische und rekonstruktive Chirurgie im Wiener AKH.

Professor Aszmann sagt: „Die Forschung

wird einen Beitrag dazu leisten,

dass zukünftige Prothesen-Patienten ein Leben

mit immer weniger Einschränkungen führen werden“.