Wien: Gesundes Essen in Kindergärten und Schulen

In Kindergärten und Schulen in Wien ist das Essen

im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gesund.

Das zeigte eine Untersuchung

der Umweltschutz-Organisation „Greenpeace“.

Dabei wurde das Essen in Kindergärten und Schulen untersucht.

Es wurde untersucht, ob es aus Österreich kommt,

ob es biologisch hergestellt wurde

und wie oft die Kinder Fleisch bekommen.

Die Untersuchung zeigte, dass Wien in diesen Bereichen

um einiges besser ist, als alle anderen Bundesländer in Österreich.

Hinter Wien kommt dann Oberösterreich auf Platz 2.

Nur Wien hat in den Bereichen biologische Lebensmittel,

regionale Lebensmittel und weniger, dafür besseres Fleisch bereits viel getan.

Regional bedeutet, dass die Lebensmittel aus Österreich

beziehungsweise aus der Gegend kommen.

Den 3. Platz haben die Bundesländer Kärnten

und Niederösterreich erreicht.

Diese Bundesländer haben bei der Untersuchung

gleich viele Punkte bekommen.

Salzburg und Vorarlberg haben den 5. Platz erreicht.

Die Steiermark hat den 7. Platz erreicht.

Burgenland und Tirol sind auf Platz 8 gekommen.

Greenpeace fordert jetzt, dass es Vorschriften

für gesundes Essen in Schulen

und Kindergärten in Österreich geben soll.