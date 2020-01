Wien: Esterházypark soll im Sommer die Stadt kühlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Esterhazypark in Wien soll umgebaut werden.

Der Park befindet sich im 6.Bezirk

in der Nähe vom Haus des Meeres.

Durch die neue Gestaltung soll es im Park

an heißen Sommertagen angenehm kühl sein.

Das Zentrum von dem Projekt ist ein „CoolSpot“.

Das ist ein Bereich, der durch Wasser und Schatten

die Umgebung kühlt.

Außerdem soll es mehr Bäume und Grasflächen geben.

Auch zusätzliche Bänke und Stühle sollen gebaut werden.

Der Park wird spätestens nächstes Jahr im September eröffnet.

Ein Teil eröffnet vielleicht schon im Sommer 2020.