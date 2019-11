Wien: Es wird doch keine berittene Polizei geben

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es in der Zukunft

doch keine berittene Polizei.

Berittene Polizei nennt man Polizisten,

die auf Pferden reiten.

Eine Arbeitsgruppe hat sich mit dem Thema

berittene Polizei beschäftigt.

Sie hat herausgefunden, dass die berittene Polizei

doch nicht so eine gute Idee war.

Polizeipferde sind nämlich sehr teuer.



Es gibt auch zu wenige sinnvolle Einsatz-Möglichkeiten

für Polizeipferde.

Deswegen hat der Innenminister bekannt gegeben,

dass es keine berittene Polizei geben wird.

Die Polizeipferde hätten die Polizei zum Beispiel

bei großen Veranstaltungen unterstützen sollen.

Die normalen Polizisten können diese Aufgaben

aber auch ohne Pferde übernehmen.