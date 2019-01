Wie man den Christbaum loswerden kann

Link zum Original-KURIER-Artikel



Im Jänner wollen die meisten Menschen

ihren Christbaum loswerden.

Hier sind einige Möglichkeiten,

wie man den Baum verwerten kann.

Baden

Man kann sich mit Tannen

und Meersalz einen Badezusatz mischen.

500 Gramm Fichtenzweige und vier Liter Wasser vermischen.

Zutaten aufkochen, dann 20 Minuten zugedeckt

weiterköcheln lassen.

Anschließend abseihen und ins Badewasser gießen.



Christbaum essen

Bio Bäume sind gut zum Essen geeignet.

Daher kann man Tannen, Kiefer und Fichten essen.

Den Tieren kann auch etwas davon geben.

Im Internet findet man Christbaumrezepte.



Tannendüfte

Man kann Tannenzweige

in eine Flasche geben und dann mit Öl aufgießen lassen.

Das Öl kann man dann als Badezusatz verwenden.

Das Öl kann man auch in Duftlampen geben.



Wieder ins Freie

Mit Zweigen vom Christbaum

kann man Beete abdecken und somit die Pflanzen

vor der Kälte schützen.

Man kann den Christbaum mit Vogelfutter behängen,

ins Freie stellen und somit hat man

eine Futterstelle für Vögel.



Mistplatz

Die Christbäume kann man bei

Sammelstellen entsorgen.

Man kann sie aber auch zu einem Mistplatz bringen.

Manche Christbäume werden in den Tiergarten

Schönbrunn zu den Elefanten gebracht.

Die Ziegen bekommen auch etwas davon.

Wenn man den Baum einfach bei

der Straße oder bei einem Park entsorgt,

kann man eine Strafe von 50 Euro bekommen.

Wenn man das nochmal macht,

muss man 2000 Euro Strafe zahlen.