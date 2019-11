Werbung für ungesundes Essen soll verboten werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kinder werden von der Werbung für ungesundes Essen

stark beeinflusst.

Das zeigt eine Untersuchung.

Bei der Untersuchung haben 624 Kinder

und ihre Eltern teilgenommen.

Die Kinder waren zwischen 3 und 5 Jahre alt.

Für die Untersuchung füllten Eltern alle 8 Wochen

einen Fragebogen aus.

Die Eltern gaben an, welche Fernsehsendungen

ihr Kind gesehen hat.

Außerdem gaben sie an, wie oft ihr Kind

in der Woche ungesundes Essen gegessen hat.

Es wurde auch gefragt, wie oft die Eltern

ungesund gegessen haben.



Bei der Untersuchung fand man heraus,

dass Werbung die Kinder beeinflusst.

Kinder, die oft Werbung für ungesundes Essen

sehen, essen häufiger ungesund.

Die Untersuchung zeigt auch, dass sich Kinder

von Werbung mehr beeinflussen lassen,

als von einem guten Vorbild der Eltern.

Die Welt-Gesundheits-Organisation will Werbung

für ungesundes Essen verbieten lassen.