Wahlen in Portugal: Sozialistische Partei hat gewonnen

Am 6. Oktober waren im europäischen Land Portugal Wahlen.

Die „Sozialistische Partei“ hat mit 37 Prozent

die Wahlen gewonnen.

António Costa ist der Kandidat der Sozialistischen Partei

und der Regierungs-Chef von Portugal.

Costa konnte während seiner Regierungszeit

in den letzten Jahren die Arbeitslosigkeit in Portugal senken.

Außerdem hat sich die Wirtschaft in Portugal verbessert.

António Costa möchte jetzt mit anderen Parteien

über eine Zusammenarbeit sprechen.

António Costa findet es nicht gut, dass ungefähr die Hälfte

der Menschen in Portugal nicht zur Wahl gegangen ist.

Er sagt, dass alle Politiker darüber nachdenken sollen,

warum so viele Menschen nicht gewählt haben.