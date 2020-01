Link zum Original-KURIER-Artikel

Weltweit sterben täglich 150 Tier- und Pflanzenarten aus.

Viele Tierarten sind gefährdet oder vom

Aussterben bedroht.

Auch in Österreich ist die Anzahl der Tierarten

stark zurückgegangen.

Am meisten betroffen davon sind Insekten.

14 000 Insekten-Arten sind gefährdet.



Insekten sind wichtig für uns Menschen wichtig.

Ohne Insekten können viele Pflanzen nicht wachsen.

Insekten sind auch Nahrung für andere Tiere.

Wenn es keine Insekten mehr gibt,

dann wird es auch weniger andere Tiere geben.

Man kann den Insekten helfen, indem man

Lebensräume für sie schafft.

Zum Beispiel durch einen neu gepflanzten Baum

oder durch einen kleinen Garten.

Und man kann auch auf Unkrautvernichter

und Insektenspray verzichten.

In den Mitteln sind giftige Stoffe, die Insekten töten.