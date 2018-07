Viele Menschen demonstrierten gegen ausländerfeindliche Politik in Deutschland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 22. Juli demonstrierten sehr viele Menschen gegen

die Flüchtlings-Politik in Deutschland.

Demonstrieren bedeutet, dass Menschen auf die Straße gehen

und fordern, dass sich etwas ändert.

Die Menschen finden besonders die ausländerfeindliche Politik

von der Partei CSU nicht gut.

Sie wollten zeigen, dass sie die heftige Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft,

die starke Überwachung vom Staat und die Einschränkung

der Menschenrechte nicht gut finden.

CSU ist eine Partei im deutschen Bundesland Bayern.

Die CSU wollte sich mit Plakaten gegen die Demonstration wehren.

Ein CSU-Politiker meinte, dass die Vorwürfe der Demonstranten

falsch sind.