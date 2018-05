Versuche am eigenen Körper sind gefährlich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem ist der Biohacker Aaron Traywick gestorben.

Biohacker sind Hobby-Forscher, die unbekannte Medikamente,

Technologien und ähnliches, an sich selbst testen.

Dabei spielen sie mit ihrem Leben.

Aaron Traywick war unter den Biohackern sehr bekannt.

Er hat schon vor Publikum Versuche

mit Medikamenten an sich selbst gemacht.

Woran der 28-jährige jetzt gestorben ist,

ist noch nicht bekannt.

Biohacker bezeichnen ihre Arbeit als „Do-it-yourself-Biologie“.

Das ist Englisch und heißt „Tu-es-selbst-Biologie“.

Biohacker wollen die Forschung für alle Menschen zugänglich machen.

Das bedeutet, dass Menschen neue Medikamente

und ähnliches an sich testen, obwohl sie sich

in diesem Bereich überhaupt nicht auskennen.

Aaron Traywick arbeitete zum Beispiel im Werbe-Bereich

und kannte sich mit Medikamenten so gut wie gar nicht aus.

Durch seinen Tod erkannten die Betroffenen,

wie gefährlich solche Selbstversuche sind.

Die Einsicht kommt spät: „Vielleicht sollten wir alle

etwas vorsichtiger sein“, sagt ein Vertreter der Biohacker.

Was macht ein Biohacker?

Bis vor einer Woche waren die Hobby-Forscher

nur wenigen Menschen ein Begriff.

Was sie in Keller-Laboren

oder in Küchen erforschen, ist aber nicht ungefährlich.

Da werden möglicherweise unvorhersehbare

Gefahren geschaffen, von denen niemand weiß,

welche Risiken sie für Mensch und Umwelt haben,

sagt eine Expertin.

Mit ihrer Meinung zu diesem Thema ist sie nicht alleine.

Christoph Baumgärtel von der AGES Medizinmarkt-Aufsicht

hat da ebenso seine Bedenken.

Die „AGES“ ist die österreichische „Agentur für Ernährungssicherheit“.

Baumgärtel meint:

„Wenn ich höre, dass manche versuchen,

ihr Erbgut zu verändern, ist das für die Betroffenen hochriskant“.

Im Erbgut befinden sich alle Informationen

über die Eigenschaften von einem Lebewesen.

Im Erbgut von einem Menschen ist zum Beispiel

seine Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe gespeichert.

Experimente mit dem Erbgut können zu

unerwünschten Nebenwirkungen, bis hin zum Krebs führen.

Gefährliche Sache

Wenn man wie Aaron Traywick andere dazu ermutigt,

Selbstversuche mit ihrem Körper zu machen, wird es besonders riskant.

„Das ist Beihilfe zur Körperverletzung.“, sagen Experten.

Vorgaben der Arzneimittel-Forschung

Es dauert 12 Jahre, bis ein neu entwickeltes Medikament

in die Apotheken und Ärzte-Zentren kommt.

Davor werden die Wirkstoffe lange getestet.

Die Menschen, an denen Medikamente getestet werden,

werden dabei sehr genau überwacht.

Beim sogenannten „Biohacking“, ist das nicht der Fall.

Selbstversuche waren früher übliche Vorgehensweise

Früher haben auch anerkannte Forscher ihre Erfindungen

an sich selbst getestet– menschengerechte

Forschungs-Standards waren noch so gut wie unbekannt.