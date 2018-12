Verkehrsgarten in Wien wird Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung

Vor Kurzem wurde mit den Bauarbeiten von einem

Verkehrsgarten im Bezirk Wien-Liesing begonnen.

Der Verkehrsgarten wurde von Jugend am Werk und

der Polizei geplant.

Er soll im Sommer 2019 eröffnet werden.

Der Verkehrsgarten wird am Gelände

der Jugend am Werk-Werkstätte Elisenstraße gebaut.

In dem Verkehrsgarten können Kinder das richtige Verhalten

im Straßen-Verkehr üben.

Menschen mit Behinderung können die Kinder dabei unterstützten.

Der neue Verkehrsgarten soll ein Treffpunkt für Menschen

mit und ohne Behinderung werden.

Mit diesem Projekt soll auch ein Ort entstehen,

wo sich Menschen mit und ohne Behinderung nicht nur für einen

Moment treffen.

Sie sollen die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen

und voneinander zu lernen.