USA beschließen Straf-Zölle auf europäische Produkte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die EU und die USA streiten seit einiger Zeit.

Die USA beschlossen deswegen Straf-Zölle auf Flugzeuge,

Käse, Oliven, Kaffee und andere Produkte aus der EU.

Das bedeutet, dass man mehr Geld bezahlen muss,

wenn man diese Produkte aus der EU in

die USA bringen möchte.

Für Firmen aus der EU wird es mit den Straf-Zöllen

in Zukunft schwieriger, ihre Produkte in die USA zu bringen.

Die neuen Straf-Zölle gelten ab dem 18. Oktober.

Bei dem Streit zwischen den USA und der EU geht

es um verbotene Geld-Unterstützungen für die

Flugzeug-Firmen „ Boeing“ und „ Airbus.“

Die EU hat die Firma Airbus mit Geld unterstützt

und die USA haben die Firma Boeing unterstützt.

Die Welt-Handels-Organisation hat entschieden,

dass dies verboten ist.

Die Welt-Handels-Organisation macht

die Regeln für den weltweiten Handel.