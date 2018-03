Übergewicht erhöht das Krebs-Risiko

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer mehr Menschen sind Übergewichtig oder Fettleibig.

Dadurch ist das Risiko höher, dass sie an Krebs erkranken.

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die Zahl der Menschen,

die als Folge von Übergewicht an Krebs erkrankt sind,

in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

An erster Stelle der krebsverursachenden

Faktoren steht aber weiterhin das Rauchen.

Allerdings sind die Krebserkrankungen,

die durch das Rauchen verursacht wurden

in den letzten Jahren weniger geworden.

Denn die Anzahl der rauchenden Menschen

ist weniger geworden.

Menschen mit Übergewicht dagegen,

sind in den letzten Jahren mehr geworden.

Dadurch, dass die Raucher weniger werden

aber es immer mehr Menschen mit Übergewicht gibt,

könnte Übergewicht bald die häufigste Ursache für Krebs sein.

Zurzeit ist das Rauchen noch die Hauptursache für Krebs.

Die Untersuchung zeigte, dass Fettleibigkeit

13 verschiedene Krebsarten verursachen kann,

darunter Darmkrebs, Brustkrebs und Nierenkrebs.

Das Cancer Research UK

von dem die Untersuchung durchgeführt wurde,

ist die weltweit größte Stiftung

zur Finanzierung von Krebsforschung.