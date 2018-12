Theresa May will mit der EU neu über den „Brexit“ verhandeln

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 25. November wurde der Brexit-Vertrag zwischen

Großbritannien und der EU von den

Staats- und Regierungs-Chefs der EU-Länder beschlossen.

Der EU-Austritt von Großbritannien wird auch Brexit genannt.

Die Europäische Union, auch EU genannt, ist ein Gruppe

von europäischen Ländern, die zusammenarbeiten.

Am 11. Dezember hätten die Abgeordneten im

britischen Parlament über den

Brexit-Vertrag abstimmen sollen.

Abgeordnete sind die Mitarbeiter im Parlament.

May hat die Abstimmung aber verschoben,

weil sie vermutet hat, dass der Brexit-Vertrag

vom britischen Parlament abgelehnt wird.

Auf wann die Abstimmung verschoben wird,

gab May nicht bekannt.

Der spätest mögliche Termin

für eine Abstimmung ist der 21. Jänner 2019.

May möchte mit dem Verschieben

der Abstimmung Zeit gewinnen.

Sie möchte noch einmal

mit der EU über den Brexit verhandeln.

Deshalb reist sie am 11. Dezember zu Brexit-Gesprächen

in die niederländische Stadt Den Haag,

nach Berlin und nach Brüssel.

In Den Haag trifft sich May mit dem

niederländischen Regierungs-Chef Mark Rutte.

In Berlin spricht sie mit der

deutschen Regierungs-Chefin Angela Merkel.

In Brüssel trifft sich May mit

Donald Tusk, dem EU-Ratspräsidenten.

Im EU-Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs

von den Mitgliedsländern.

Jean-Claude Juncker ist der Präsident

der Europäischen Kommission.

Die EU-Kommission ist dafür zuständig,

dass EU-Gesetze umgesetzt werden.

Juncker meinte, dass der beschlossene Brexit-Vertrag

die beste Vereinbarung ist, die es geben wird.

Juncker schließt neue Verhandlungen über den Brexit aus.

Die größte Schwierigkeit im Brexit-Vertrag ist es,

eine Regelung für das britische Nord-Irland und

dem EU-Mitgliedsland Irland zu finden.

Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nord-Irland

und dem EU-Mitgliedsland Irland sollen verhindert werden.

Im Brexit-Vertrag ist geregelt, dass Großbritannien solange

in der EU-Zollunion bleibt, bis das Problem

durch einen neuen Vertrag gelöst ist.

Die Zollunion ist eine Gruppe von Ländern,

in denen man keine Geld-Abgaben bezahlen muss,

wenn man bestimmte Waren über eine Grenze bringt.

Außerdem muss sich Nord-Irland an

die Regeln vom EU-Binnenmarkt halten.

Der EU-Binnen-Markt ist ein Wirtschafts-Gebiet der EU,

das einen freien Austausch von Waren innerhalb der

Mitglieds-Länder ermöglicht.

Wie kann es weitergehen?

Eine Möglichkeit für die britische Regierungs-Chefin May ist,

dass Großbritannien EU-Mitglied bleibt.

Der Europäische Gerichtshof hat nämlich vor Kurzem entschieden,

dass Großbritannien auch ohne Zustimmung der anderen Länder

den Brexit beenden kann.

Der Europäisch Gerichtshof prüft,

ob sich alle Mitgliedsländer an die Gesetze der EU halten.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass in Großbritannien

noch einmal über den Brexit abgestimmt wird.

Die andere Möglichkeit wäre ein Brexit ohne Vertrag.

Das möchten aber alle beteiligten Ländern verhindern.