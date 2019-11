Stimmprobleme: Wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann

Link zum Original-KURIER-Artikel



Wenn man Probleme mit der Stimme hat,

sollte man das ernst nehmen.

Wenn man nichts tut, können die

Stimmprobleme schnell ärger werden.

Eine Logopädin hat einige Fragen

zu diesem Thema beantwortet.

Logopäden behandeln Sprach-, Sprech-, Hör-

und Schluckstörungen bei Menschen

in jedem Alter.



Wie erkenne ich ein Stimmproblem?

Wenn man sich oft Räuspern muss, kann das

ein Anzeichen für Stimmprobleme sein.

Ein weiteres Anzeichen ist, wenn man

sehr schnell heiser wird oder die Stimme versagt.



Wie erkennt man Stimmprobleme bei Kindern?

Kinder, die öfter heiser sind

und eine raue Stimme haben,

können ein Stimmproblem haben.

Ein Anzeichen kann auch sein, wenn Kinder

gut und laut sprechen können, aber beim

leisen Sprechen oder beim Singen,

Probleme haben.

Wenn Kinder beim Reden nach Luft schnappen,

kann das auch ein Anzeichen

für Stimmprobleme sein.



Was können die Gründe

für ein Stimmproblem sein?

Eine Verkühlung kann zum Beispiel

der Grund für ein Stimmproblem sein.

Wenn man trotz einer Verkühlung viel spricht,

ist das für die Stimme sehr schlecht.

Wenn man sich nicht schont, kann es sein

dass sich die Stimme auch nach der Verkühlung

nicht erholt.



Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Wenn man verkühlt ist, hilft es

wenn man sich schont und Tee trinkt.

Wenn die Stimmprobleme sehr stark sind,

sollte man zu einem Arzt gehen.

Bei manchen Menschen ist eine Operation

an den Stimmbändern notwendig.

Wenn nicht, kann ein Logopäde helfen.