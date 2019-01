Snowboard: Claudia Riegler ist die älteste Weltcupsiegerin

Link zum Original-KURIER-Artikel

Claudia Riegler hat am 8. Jänner

einen ganz besonderen Erfolg gefeiert.

Riegler ist 45 Jahre alt und mit ihrem 6. Weltcupsieg

ist sie jetzt die älteste Snowboard-Weltcupsiegerin.

Beim Snowboard-Weltcuprennen in Bad Gastein

gewann Riegler 0,63 Sekunden vor der Polin Aleksandra Krol das.

Der dritte Platz ging an die Kärntnerin Sabine Schöffmann.