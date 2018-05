Schönbrunn: Nachwuchs bei den Felsenpinguinen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Tiergarten Schönbrunn sind Mitte April

9 Felsenpinguine auf die Welt gekommen.

6 von 9 Pinguinen kann man schon beobachten.

Die 3 Jüngsten kann man noch nicht beobachten.

In keinem anderen Zoo auf der Welt

gibt es so viel Nachwuchs von der

bedrohten Tierart wie in Schönbrunn.

Die Küken werden von ihren Eltern

so lange großgezogen,

bis sie das Nest verlassen möchten.

Dann übernehmen die Tierpfleger die Versorgung.

Dreimal am Tag werden die Küken mit Fisch gefüttert.

Es wird auch kontrolliert,

ob sie schon zugenommen haben.

Der Abteilungsleiter von Schönbrunn sagt,

dass der nördliche Felsenpinguin

auf einer Inselgruppe im südlichen Atlantik lebt.

Auf der Welt werden zu viele Fische

gefangen, deswegen fehlt dem

Felsenpinguin in der Natur das Futter.

Die Zucht der Tiere in Zoos ist sehr wichtig,

damit sie nicht aussterben.

Dank der jahrelangen Erfahrung der Tierpfleger

wachsen auch schwächere Küken gut auf.

Die Tierpfleger kümmern sich auch um Küken,

deren Eltern noch unerfahren sind.

Dagmar Schratter ist die Direktorin vom

Tiergarten Schönbrunn.

Sie sagt, dass mit 40 erwachsenen

Tieren in Schönbrunn die größte

Felsenpinguin-Gruppe lebt.

Der Tiergarten Schönbrunn

möchte diese Pinguin-Art erhalten.