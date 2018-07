Rapper Drake: So erfolgreich war bis jetzt noch kein Musiker

Link zum Original-KURIER-Artikel

Drake macht mit seinem neuen Album „Scorpion“ Rekorde.

Er hat sogar die Band „ The Beatles“ und

den „King of Pop“- Michael Jackson, mit seinen Erfolgen überholt.

In Amerika wird seine Musik sehr oft gehört und im Radio gespielt.

7 seiner neuen Lieder

sind derzeit in den Top Ten der US-Musik-Charts.

Die Musik-Charts sind eine Liste von aktuellen Liedern,

die nach Beliebtheit geordnet sind.

Auf Platz 1. Ist das beliebteste Lied.

US steht für „United States“, das heißt auf Deutsch

vereinigte Staaten und steht für Amerika.

Die Band „The Beatles", schaffte es im Jahr 1964

auf 5 Lieder in den US-Charts.

Insgesamt hatte Drake in seiner Karriere

schon 31 Top-Ten-Lieder in den Charts,

das schaffte vorher nicht einmal Michael Jackson.