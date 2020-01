Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen sich zurück

Link zum Original-KURIER-Artikel



Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen sich

vor den königlichen Verpflichtungen zurück.

Das heißt, sie werden in der Öffentlichkeit keine

Aufgaben der Königsfamilie mehr übernehmen.

Das gaben die beiden am 8. Jänner

auf ihrem Instagram Profil bekannt.

Instagram ist eine Internetseite,

die zu den sozialen Medien gehört.

Harry und Meghan sind

Prinz und Herzogin von Sussex.

Sussex ist ein Gebiet im Süden von England.



Harry und Meghan schrieben auf ihrem Instagram

Profil, dass sie viele Monate darüber

nachgedacht haben.

Am Ende haben sie sich dafür entschieden,

sich zurückzuziehen.

Sie wollen jetzt zum Teil in England

und zum Teil in Nord-Amerika wohnen.

Auf Instagram reagierten viele mit bösen

Kommentaren auf ihre Entscheidung.



Das Königshaus versteht, dass das Paar

einen anderen Weg gehen möchte.

Es ist aber ein kompliziertes Thema und

es wird noch Zeit brauchen, bis alles geregelt ist.