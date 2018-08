Präsident Putin besuchte Hochzeit von österreichischer Außenministerin Kneissl

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. August hat die österreichische Außenministerin

Karin Kneissl ihren Freund Wolfgang Meillinger geheiratet.

Die Hochzeit fand in Gamlitz, in der Steiermark, statt.

Ungewöhnlich war die Hochzeit deswegen,

weil der russische Präsident, Wladimir Putin, zu Gast war.

Nach 1 Stunde verließ Putin die Hochzeit wieder.

Bundeskanzler Sebastian Kurz begleitete Putin dann zum Flughafen.

Peter Launsky-Tieffenthal ist der Sprecher der Bundes-Regierung.

Er meinte, dass Kurz mit Putin über Krisengebiete,

wie zum Beispiel die Ukraine oder Syrien, aber auch über das politische Verhältnis

zwischen der Europäischen Union und Russland, sprachen.

Die Europäische Union, auch EU genannt, sind 28 Länder in Europa,

die zusammenarbeiten und gemeinsame Gesetze beschließen.

Die SPÖ, die österreichische Partei NEOS und die Liste Pilz

finden den Besuch von Präsident Putin nicht gut.

Die Abkürzung NEOS steht für

„Das Neue Österreich und Liberales Forum“.

Sie wollen von Karin Kneissl wissen, wer die Kosten für die

Bewachung von Putin durch die Polizei-Sondereinheit „Cobra“ bezahlt.

Nach der Hochzeit flog Wladimir Putin zu einem Treffen mit der

deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Berlin.