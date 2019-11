Österreicher protestieren durchschnittlich viel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Österreich galt lange als Land,

in dem nicht viel protestiert wird.

In Österreich wird aber ungefähr so viel protestiert,

wie in den meisten anderen Ländern auf der Welt.

Das hat der Österreichische Wissenschaftsfonds

herausgefunden.

Beim Protestieren zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.



Der Forscher Martin Dolezal, hat APA Meldungen

über Proteste und Demonstrationen,

vom Jahr 1998 bis zum Jahr 2016 untersucht.

Demonstrationen sind auch eine Art von Protest.

Dabei gehen Menschen gemeinsam auf die Straße

und zeigen ihre Meinung zu einem Thema.

Die Daten aus 18 Jahren zeigen,

dass die Anzahl der Proteste über die Jahre

ungefähr gleich geblieben ist.

Die Anzahl der Proteste liegt im

weltweiten Durchschnitt.

Das Thema Nummer 1, für das die Menschen

in Österreich protestieren, ist die Umwelt.

Neu ist, dass auch Menschen aus anderen Ländern

für Proteste nach Österreich kommen.