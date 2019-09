Österreich: Recht auf Pflege-Karenz und Pflegeteilzeit beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 26. September wurde beschlossen,

dass alle Angestellten in Österreich,

ein Recht auf Pflege-Karenz oder Pflegeteilzeit haben.

Damit können sich Angestellte bis zu 4 Wochen frei nehmen,

um ein krankes Familienmitglied zu pflegen.

In dieser Zeit können sie nicht gekündigt werden.

Damit das Recht auf Pflege-Karenz gilt,

muss die Firma aber mehr als 5 Angestellte haben.

Das ist die Voraussetzung.

Wenn man in Pflege-Karenz ist,

geht man gar nicht arbeiten und

bekommt in dieser Zeit kein Gehalt bezahlt.

Wenn man in Pflegeteilzeit ist,

arbeitet man pro Woche um bis zu zehn Stunden weniger.

In dieser Zeit bekommt man weniger Gehalt bezahlt.

Während der Pflege-Karenz und der Pflegeteilzeit

hat man Anspruch auf Pflege-Karenzgeld.

Die Höhe vom Pflege-Karenzgeld ist so hoch

wie das Arbeitslosen-Geld, auf das Anspruch hätte,

wenn man arbeitslos wäre.

Das Pflege-Karenz-Geld muss beim

„Sozialministeriums-Service“ beantragt werden.

Das Sozialministeriums-Service setzt sich dafür ein,

dass Menschen mit einer Behinderung oder Menschen

mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung einen Job finden.

Wenn man mehr als 4 Wochen Pflege-Karenz benötigt,

kann man mit dem Chef bis zu 6 Monate Pflege-Karenz

oder Pflegeteilzeit vereinbaren.

Der Chef muss das aber nicht genehmigen.

Nur die 4 Wochen muss er genehmigen.

Das Recht auf Pflege-Karenz und Pflegeteilzeit

gilt ab 1. Jänner 2020.