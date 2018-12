Österreich auf Platz 36 der Klimaschutz-Liste

Seit 2. Dezember findet in der polnischen Stadt Katowice

das Klima-Treffen der Vereinten Nationen statt.

Das Treffen soll am 14. Dezember enden.

Die UNO sind die Vereinten Nationen.

Das ist ein Zusammenschluss von 193 Mitgliedsländern.

Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, den Frieden

und die Menschenrechte zu sichern.

Politiker aus 200 Ländern nehmen an diesem Treffen teil.

Bei diesem Treffen wird besprochen,

was man gegen die Erderwärmung tun kann.

Dabei wurde die jährliche Klimaschutz-Liste von

3 Umwelt-Organisationen vorgestellt.

Die Umwelt-Schützer haben 56 Länder untersucht.

Sie haben sich dazu entschieden, dass kein Land so viel für

den Klimaschutz tut, um auf den ersten 3 Plätzen zu sein.

Am besten bewertet wurden die Länder Schweden,

Marokko und Litauen.

Saudi-Arabien, Iran und die USA sind am Schluss der Liste.

Österreich ist auf Platz 36.

2017 war Österreich noch auf Platz 35.

Adam Pawloff ist der Klima-Experte der

Umweltschutz-Organisation „ Greenpeace“.

Pawloff meint, obwohl es in Österreich Jahr für Jahr

immer stärkere Trockenheit und Hagelstürme gibt,

unternimmt die österreichische Regierung nichts.

Johannes Wahlmüller ist der Klima-Experte

der Umweltschutz-Organisation „ Global 2000“.

Wahlmüller sagt, dass die ungenauen Klima-Ziele

der Regierung schuld an der schlechten Klima-Lage

in Österreich sind.

Die EU als Ganzes ist auf Platz 16.

Damit ist sie mit „gut“ bewertet worden.

Die EU ist eine Gruppe von europäischen Ländern,

die zusammenarbeiten.

China ist 2018 auf Platz 33 der Klima-Liste.

2017 war China noch auf Platz 41.

Der Grund dafür ist, dass die Luft-Verschmutzungen

zwischen 2014 und 201 nicht gestiegen sind.

Bei den Luft-Verschmutzungen wurde die USA

sehr schlecht bewertet.

Seit Trump Präsident ist, hat sich die Klimapolitik in

den USA verschlechtert.

Gelobt werden die Bemühungen von einzelnen Städten

und Bundesstaaten in den USA,

weil sie sich für den Klimaschutz einsetzen.