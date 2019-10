Naturprodukte: Linoleum und Terrazzo werden wieder beliebter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag

für Räume in Häusern und Wohnungen.

Das Gehen auf Linoleum ist angenehm.

In den 50er Jahren war Linoleum in Österreich

sehr bekannt und beliebt.

Linoleum besteht aus Leinöl, Korkmehl,

Kalkstein und Naturharzen.

Das sind alles natürliche Stoffe.



Mit der Zeit kamen viele

Kunststoffböden auf den Markt,

die billiger und genauso praktisch waren.

Deshalb kauften die Menschen

immer weniger Linoleum.

Heute ist den Menschen

der Umweltschutz sehr wichtig.

Deshalb taucht Linoleum langsam wieder auf.

Mittlerweile gibt es das Material

schon in verschiedensten Farben.

Linoleum kostet ungefähr

40 Euro pro Quadratmeter.

Das ist zwar mehr als die meisten

Bodenbelege kosten, dafür ist Linoleum aber

gut für die Umwelt und haltet lange.

Einen Nachteil hat Linoleum aber auch.

Da, wo es viel belastet wird,

verändert sich die Farbe nach einigen Jahren.



Ein weiterer natürlicher Bodenbelag ist Terrazzo.

Terrazzo ist ein italienisches Wort und bedeutet

auf Deutsch sogar „ Bodenbelag“.

Auch Terrazzo wird wieder beliebter.

Terrazzo kann unterschiedlich aussehen.

Es besteht aber immer aus einer Schicht

einfärbigen Zement und unterschiedlich großen

und färbigen Steinchen.