Mutter und Tochter nach Bergunfall gerettet

Am Berg Dachstein sind eine Mutter und ihre 13 -jährige Tochter

in Oberösterreich verletzt aus einer Gletscherspalte gerettet worden.

Eine Gletscherspalte ist eine Spalte

im Gletschereis auf einem Berg.

Mutter und Tochter befanden sich auf dem Rückweg

vom Berg-Gipfel.

Auf dem Schnee ist das Mädchen ausgerutscht

und hat ihre Mutter mitgerissen.

Beide rutschten 50 Meter ab

und stürzten in eine Gletscherspalte

Der Berg ist in dem Bereich,

wo der Unfall passierte, sehr steil.

Beide hatten keine Kletter-Ausrüstung für Eis und Schnee bei sich.

Mutter und Tochter mussten eine Gletscherspalte überqueren.

Genau zu diesem Zeitpunkt passierte der Unfall.

Die Tochter rutschte aus und

ihre Mutter konnte den Sturz nicht abfangen.

Sie wurde von der Tochter mitgerissen.

Die Mutter rief die Bergrettung.

Ein Bergretter leistete Erste Hilfe.

Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber

in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.