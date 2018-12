Müll aus Italien wird vor allem nach Österreich gebracht

Italien hat bei der Entsorgung von Müll

große Schwierigkeiten.

Deswegen wird viel Müll in anderen Ländern entsorgt.

Sehr viel Müll aus Italien wird nach Österreich gebracht.

In Österreich gibt es nämlich gute Müll-Verbrennungs-Anlagen.

Im Jahr 2017 hat Italien ungefähr 70 000 Tonnen Müll

in Österreich entsorgt.

Eine Tonne wiegt 1000 Kilogramm.

Der Müll wird in dem Ort Zwentendorf

in Niederösterreich verbrannt.

Dadurch wird Strom und Wärme

für viele Menschen in Zwentendorf erzeugt.