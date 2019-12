Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister 2019

Link zum Original-KURIER-Artikel

Lewis Hamilton gewann die Formel-1-WM 2019.

Er ist jetzt Formel-1-Weltmeister.

WM steht für Weltmeisterschaft.

Lewis Hamilton ist aus Großbritannien

und fährt für Mercedes.

Das letzte WM-Rennen fand am 1. Dezember 2019

in Abu Dhabi statt.

Lewis Hamilton erreichte

bei dem Rennen den ersten Platz.

Abu Dhabi ist die Hauptstadt der

Vereinigten Arabischen Emirate.

Es ist bereits der 6. WM-Titel von Lewis Hamilton.

Nur Michael Schumacher hat mit 7 WM-Titeln

mehr Titel in der Formel-1.

Die nächste Formel-1-WM beginnt am 15. März 2020

in Australien.