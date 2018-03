Letztes männliches nördliches Breitmaul-Nashorn gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Sudan, das letzte männliche nördliche Breitmaul-Nashorn

ist mit 45 Jahren gestorben.

Weil Sudan stark gelitten hat,

haben Tierärzte entschieden, ihn einzuschläfern.

Das teilten Sprecher vom Wildtier Schutz-Gebiet

Ol Pejeta in Kenia, am 20. März mit.

Einschläfern bedeutet, dass man alten oder

kranken Tieren ein starkes Betäubungs-Mittel gibt,

damit sie in Ruhe und ohne Schmerzen sterben.

Sudan ist im Jahr 1973 im heutigen Südsudan

auf die Welt gekommen.

Er wurde gefangen genommen und zusammen

mit anderen Breitmaul-Nashörnern

in einen Zoo in Tschechien gebracht.

Aber dort scheiterten Versuche der natürlichen Fortpflanzung.

Im Jahr 2009 wurde er mit 3 anderen nördlichen

Breitmaul-Nashörnern in das Wildtier Schutz-Gebiet

Ol Pejeta nach Kenia gebracht.

Aber auch dort scheiterte die natürliche Fortpflanzung.

Richard Vigne leitet das Wildtier Schutz-Gebiet.

Er sagte, dass Sudan ein großartiger Botschafter seiner Art war.

Nach dem Tod von Sudan gibt es weltweit nur noch

2 weibliche Breitmaul-Nashörner.

Das nördliche Breitmaul-Nashorn lebte vor allem

in Zentralafrika und in Ostafrika.

Im Jahr 1960 gab es nur noch 2360

Breitmaul-Nashörner in freier Wildbahn.

Nashörner werden vor allem wegen ihrer Hörner gejagt.

In vielen Ländern in Asien gilt das gemahlene Horn als Medizin.

Das südliche Breitmaul-Nashorn galt Ende des

19.Jahrhundert als ausgestorben.

Aber dank strengerem Schutz konnte sich die

Tierart wieder erholen.

Von den südlichen Breitmaul-Nashörnern gibt es

heute im Süden von Afrika wieder mehr als 20.000.