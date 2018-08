Leia ist im 9. Star Wars-Film dabei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Lucasfilm hat bekanntgegeben, dass nicht veröffentlichtes

Drehmaterial von Carrie Fisher für den 9. Teil

der Star Wars Reihe verwendet wird.

Die Macher von dem Film meinen, dass Carrie Fisher als Leia

unbedingt in dem neuen Film dabei sein muss.

Dass Verstorbene in Star Wars Filmen vorkommen,

ist seit dem Film Star Wars „Rouge One“ nichts Neues mehr.

In dem Film war der 1994 verstorbene

Schauspieler Peter Wilton Cushing zu sehen.

Das funktionierte mit Hilfe von speziellen Computer-Effekten.

Bei Carrie Fisher soll aber kein Computer verwendet werden,

sondern übrig gebliebene Aufnahmen vom 8. Teil.

Carrie Fishers Bruder Todd hat diese Aufnahmen

den Filmstudios von Disney überlassen.

Lucasfilm hat mit der Tochter von Carrie Fisher gesprochen

und sie haben sich gemeinsam dafür entschieden,

dass übrig gebliebene Aufnahmen vom 8. Teil

für den 9. Teil verwendet werden.

Die Dreharbeiten für den 9. Star Wars-Teil

sollen am 1. August in London beginnen.

Er soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen.