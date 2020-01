Kurse für krebskranke Frauen im Burgenland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Schmink-Expertin Catharina Flieger

hat gemeinsam mit der Profi-Fotografin Birgit Machtinger

das Projekt „Feel again“ gegründet.

Das ist englisch und bedeutet „Wieder spüren“.

Dabei bieten sie in der burgenländischen Hauptstadt

Eisenstadt und im „Onko-Reha-Zentrum"

in Niederösterreich, kostenlose Schmink-Kurse

für krebskranke Frauen an.

Ein Kurs dauert ungefähr 3 Stunden.

Dabei zeigt die Schmink-Expertin den Frauen,

wie sie fehlende Augenbrauen und Wimpern verbergen

oder Flecken im Gesicht am besten überdecken können.

Catharina Flieger sagt, dass sie

den krebskranken Frauen dabei helfen wollen,

wieder mehr Selbstbewusstsein zu bekommen.

Die Frauen sollen sich wohler fühlen.

Die Kurs-Teilnehmerinnen können sich nach dem Kurs

gratis von Fotografin Birgit Machtinger fotografieren lassen.

Weitere Informationen darüber findet man

auf der folgenden Internet-Seite:

https://www.feelagain.at/