Kondome gibt es in Frankreich bald auf Rezept

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Regierung in Frankreich hat beschlossen,

dass es Kondome bald auf Rezept gibt.

Die Menschen in Frankreich können ab 10. Dezember

vom Arzt ein Rezept für Kondome bekommen.

Die Krankenkassen in Frankreich bezahlen die Kondome.

Das Gesundheits-Ministerium möchte damit den Kampf

gegen den Virus HIV verstärken.

HIV ist ein Virus, der die Abwehrkräfte

im Körper sehr stark schwächt.

HIV kann zur Krankheit Aids führen.

Agnes Buzyn ist die Gesundheitsministerin von Frankreich.

Buzyn meinte, dass sich alle Franzosen in Zukunft

Schachteln mit 6, 12 oder 24 Kondomen mit dem Rezept

in einer Apotheke holen können.

Die französische Firma „Majorelle“ erklärte,

dass Kondome auf Rezept zu

einem bessern Ruf verhelfen.

Damit wird auch deutlich, dass das Kondom ein wichtiges

Verhütungsmittel zur Vermeidung von HIV ist.

In Frankreich stecken sich jedes Jahr ungefähr

6 000 Menschen mit HIV an.