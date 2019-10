Keine politische Werbung mehr auf Twitter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab 22. November wird Twitter weltweit keine politische

Werbung mehr veröffentlichen.

Das gab der Twitter-Chef Jack Dorsey am

30. Oktober bekannt.

Bisher konnten Parteien Geld an Twitter bezahlen,

damit dort Werbung für die Parteien gemacht wird.

Die bezahlte Werbung erschien immer neben Nachrichten

von Twitter-Nutzern.

Auch wenn man dem Twitter-Konto von einem

Politiker nicht folgte, wurde Werbung angezeigt.

Das wird sich jetzt ändern.

Twitter teilte aber auch mit, dass es Ausnahmen gibt.

So ist Werbung erlaubt, die Menschen dazu bringen soll,

wählen zu gehen.