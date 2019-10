Kasperl und Pezi: Ab 4. Oktober startet ihr neues Puppentheater

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. Oktober startet wieder das

Puppentheater in der Wiener Urania.

Kasperl und Pezi führen „Das Einhorn“ auf.

Die Vorstellungen finden um 15:00 Uhr

und um 16:45 Uhr in der Wiener Urania statt.

Von 4. Oktober bis 13. Oktober wird das Puppentheater

„Das Einhorn“ täglich 2 Mal gezeigt.

Die Eintrittskarten kosten 8,50 € pro Person.

Man kann die Karten auf der Internetseite

www.kasperlundpezi.at kaufen.

An der Tageskasse in der Urania

kann man aber auch Eintrittskarten kaufen.

Unter dieser Telefonnummer kann man die

Karten auch reservieren: 01 714 36 59

Das Puppentheater wurde im Herbst 2018

von Andre Heller übernommen.

Seitdem wurden die technischen Geräte

im Puppentheater erneuert.

Die Figuren Kasperl und Pezi sind

vom Aussehen her gleich geblieben.

Es wurde aber daran gearbeitet,

dass die Puppen ihre Köpfe

und Hände besser bewegen können.

Nach dem Stück „Das Einhorn“ werden die Stücke

„Dagobert und Zwiebelduft“ und „Rumpelstilzchen“ gezeigt.