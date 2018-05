Journalisten durften auf nordkoreanisches Atomtest-Gelände

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bis jetzt war es für Journalisten

aus dem Ausland sehr schwer,

nach Nordkorea zu reisen,

um von dort aus zu berichten.

Jetzt durften Journalisten aus den USA,

Südkorea, England, China und Russland

das Atomtest-Gelände „Punggye-ri“ in Nordkorea betreten.

Das Atomtest-Gelände wurde geschlossen und zerstört,

die Journalisten durften darüber berichten.

Das ist ein großer Fortschritt für Nordkorea.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump,

hat damit gedroht, dass es Krieg geben wird,

wenn das Atomgelände nicht geschlossen wird.

Testgelände wurde gesprengt

Das Atomtest-Gelände in Nordkorea

wurde am 24. Mai gesprengt.

Das ist ein wichtiger Schritt, mit dem Nordkorea

seine Bereitschaft zum Abbau von Atomwaffen zeigt.

Die Journalisten aus Südkorea und anderen Ländern

wurden mit einem Zug in die Bergregion gebracht,

in der sich das Atomtest-Gelände befindet.

Friedens-Gespräche zwischen den USA und Nordkorea

Am 12. Juni 2018 hätte es ein Treffen

zwischen Donald Trump und Kim Jong-un geben.

Donald Trump sagte aber vor Kurzem,

dass dieses nicht stattfinden wird.

Trump hat in einem Brief an Kim Jong-un geschrieben,

dass er ein Treffen wegen dem Ärger

und der Feindseligkeit zurzeit für unangemessen hält.

In dem Brief hat er auch geschrieben dass er sich freut,

Kim Jong-un eines Tages kennenzulernen.

Wenn Kim seine Haltung zu dem Gipfel

noch ändern wolle, schrieb Trump,

soll er nicht zögern, ihm zu schreiben oder ihn anzurufen.

Wie es nun weitergeht, ist offen.

Bei den Gesprächen soll es zu einem Atom-Abkommen

zwischen den USA und Nordkorea kommen.

"Wir werden tun, was nötig ist,

um dieses Treffen zu einem Erfolg zu machen",

sagte der Außenminister der Vereinigten Staaten, Mike Pompeo.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen".